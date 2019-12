Jaren tien in cijfers: economie veert op, bevolking groeit door

De jaren tien stonden in het teken van economisch zwaar weer en het daaropvolgende herstel. De smartphone raakte ingeburgerd en de elektrische auto deed zijn intrede. Wat brachten de afgelopen tien jaren nog meer? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vat het decennium samen in cijfers.

Nederland zat begin dit decennium midden in de crisis. Daardoor zaten steeds meer mensen thuis zonder werk. In 2010 had nog bijna 67 procent van de Nederlanders van 15 tot 75 jaar werk, vier jaar later 65 procent. Nu is de arbeidsmarkt terug op het niveau van voor de crisis.

Een groeiende groep mensen was psychisch vermoeid door hun baan. In 2014 kampte 14 procent van de werknemers met burn-outklachten en dat nam toe naar 17 procent in 2018.

De Nederlandse bevolking groeide in tien jaar van 16,6 miljoen naar 17,3 miljoen mensen. Twee derde van de groei kwam door migratie. Tegelijkertijd werd het drukker op de weg. Op rijkswegen reden in 2017 gemiddeld zo’n 2300 voertuigen per uur voorbij, 8 procent meer dan in 2011. Verder zette de vergrijzing door. In 2010 was 15 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2019 was 19 procent dat.

Minister Wiebes van Economische Zaken besloot in 2018 om geleidelijk te stoppen met de gaswinning in Groningen. De overheid ontving in 2013 nog ruim 16 miljard euro aan aardgasbaten, in 2018 nog geen 3 miljard.

Ons leven werd in de afgelopen jaren steeds digitaler. Negen op de tien mensen is actief op sociale media. Acht op de tien shopt online. Ook de stekkerauto kreeg voet aan de grond. Het aantal volledig elektrische auto’s vertienvoudigde in vijf jaar tot 45.000 aan het begin van 2019. Begin deze maand waren het er al 84.000, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).