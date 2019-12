Kalme laatste dag van het jaar op Europese beurzen

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag dicht bij huis gebleven en met een klein verlies gesloten. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine minnen zien. Beleggers namen wat gas terug op de laatste dag van het sterke beursjaar 2019. In Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen werd nog een halve dag gehandeld. De beurzen in Frankfurt, Zürich en Milaan bleven op oudjaarsdag dicht. Op nieuwjaarsdag zijn alle Europese beurzen gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent in de min op 604,58 punten. De hoofdindex behaalde een jaarwinst van 23,9 procent in 2019. Dat is het hoogste rendement sinds 2009. Vorig jaar werd nog een verlies geleden van 10 procent. In het afgelopen decennium boekte de AEX een winst van ruim 80 procent.

De MidKap sloot een fractie lager op 910,47 punten en bereikte een jaarwinst van ruim 38 procent. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent en Londen ging 0,6 procent omlaag. De Franse CAC40-index en de Britse FTSE 100 zijn in 2019 respectievelijk met ruim 26 procent en ruim 12 procent gestegen.

Biotechnoloog Galapagos was met afstand het best presterende fonds in de AEX dit jaar. Het aandeel ging 131,5 procent omhoog. Ook chipmachinefabrikant ASML deed het uitstekend met een plus van 92,3 procent. ABN AMRO presteerde dit jaar het slechtst bij de hoofdfondsen en werd 21 procent minder waard dan eind vorig jaar.

Bij de middelgrote bedrijven steeg kabel- en telecombedrijf Altice Europe dit jaar het hardst met een plus van 238,3 procent. Chiptoeleverancier ASM International werd ook ruim twee keer zoveel waard: plus 176,7 procent. Vastgoedfonds Wereldhave was de grootste daler dit jaar en leverde 26 procent in, al deden beursintermediair Flow Traders en metalenspecialist AMG het niet veel beter. Beide bedrijven behaalden een min van 22,6 procent.

Biotechbedrijven Vivoryon en Pharming deden het dit jaar het best bij de kleine beursfondsen met jaarplussen van 116,7 en 106,9 procent. Kiadis Pharma stond onderaan met een jaarverlies van 73,9 procent.

Op de lokale markt zakte Core Laboratories (Core Labs) dinsdag 19 procent. De in Amsterdam genoteerde Amerikaanse dienstverlener aan de olie- en gasindustrie heeft zijn winst- en omzetverwachting voor het vierde kwartaal verlaagd en snijdt in zijn dividenduitkeringen door lastige marktomstandigheden.

Renault daalde 1 procent in Parijs. Voormalig topman Carlos Ghosn van de autobedrijven Renault en Nissan is uit Japan gevlucht en naar Libanon gevlogen. Ghosn wordt in Japan verdacht van fraude en volgend jaar zou zijn rechtszaak van start gaan.

De euro noteerde op 1,1232 dollar tegen 1,1217 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 61,20 dollar. Brentolie kostte eveneens 0,8 procent minder op 66,17 dollar per vat.