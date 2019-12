Parijs verrast door vlucht van oud-topman Ghosn uit Japan

In Parijs is met verrassing kennisgenomen van het nieuws dat voormalig topman Carlos Ghosn van de autobedrijven Renault en Nissan uit Japan is gevlucht en naar Libanon is gevlogen. De Franse onderminister van Economische Zaken Agnes Pannier-Runacher zei op de radio “zeer verrast” te zijn over de mediaberichten.

Ghosn had geen toestemming van de Japanse autoriteiten om naar het buitenland te reizen. Hij verklaarde aan onrecht te zijn ontsnapt. Ghosn wordt in Japan verdacht van fraude en volgend jaar zou zijn rechtszaak van start gaan. Pannier-Runacher verklaarde dat Ghosn niet boven de wet staat en dat hij als Frans staatsburger recht heeft op consulaire bijstand van de Franse overheid.