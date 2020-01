Chinese beurzen winnen terrein

De Chinese aandelenbeurzen wonnen donderdag terrein. De stemming werd gesteund door een positief cijfer over de Chinese industrie en een maatregel van de Chinese centrale bank om de vertraagde economische groei aan te jagen. De andere beurzen in de regio lieten op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar een gemengd beeld zien. In Japan was de beurs nog gesloten. De handel in Tokio wordt pas op maandag 6 januari hervat.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent hoger. Uit cijfers van marktonderzoekers Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december opnieuw is toegenomen. Daarnaast kondigde de People’s Bank of China aan op 6 januari de kapitaaleisen voor banken met 50 basispunten te verlagen. Banken hoeven daardoor minder geld in kas te houden en kunnen meer uitlenen om de economie aan te jagen.

In Hongkong, waar ook in het nieuwe jaar werd gedemonstreerd tegen de groeiende inmenging van China, steeg de Hang Seng-index 1,1 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent. Dictator Kim Jong-un van buurland Noord-Korea heeft gedreigd weer kernproeven te gaan uitvoeren en langeafstandsraketten te testen. De All Ordinaries in Sydney begon 2020 met een winst van 0,1 procent.