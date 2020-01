Amerikaanse drone-aanval zorgt voor hogere olieprijzen

De olieprijzen stijgen in rap tempo door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Mogelijk gaan oliemaatschappijen dit ook doorberekenen aan de klant en zijn automobilisten binnenkort meer geld kwijt aan de pomp.

Amerikaanse olie was vrijdag eind van de ochtend ongeveer 4,6 procent duurder op 63,99 dollar per vat. Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, ging eveneens 4,6 procent in prijs omhoog en werd verhandeld voor 69,31 dollar per vat.

De Verenigde Staten voerden een drone-aanval uit op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad waarbij onder meer de vooraanstaande Iraanse militair generaal Qassem Soleimani is omgekomen. Iran heeft al aangekondigd de aanval te willen vergelden. Kenners zeggen dat olietankers met Amerikaanse olie aan boord nu een mogelijk doelwit zijn.

In hoeverre de recente onrust in de benzineprijzen wordt verwerkt is nog niet te zeggen. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij goedkope pompen in Nederland nog mogelijk om Euro 95 voor minder dan 1,60 euro per liter te tanken. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor dit type benzine bedraagt volgens consumentencollectief UnitedConsumers bijna 1,81 euro per liter.

Deskundige Paul van Selms van UnitedConsumers stelt dat oliemaatschappijen hun prijzen dagelijks bijstellen. Hij verwacht dat consumenten in de komende dagen dus al wat zullen merken. Hoeveel centen erbij komen is evenwel vooral afhankelijk van of het conflict verder escaleert of niet.

Afgelopen dagen gingen de brandstofprijzen al flink omhoog in Nederland. In verband met de accijnsverhoging rond de jaarwisseling stegen de prijzen op 31 december zo’n 3 cent, aldus Van Selms. Volgens hem zijn veel automobilisten hierdoor op jaarbasis waarschijnlijk enkele tientjes extra kwijt aan benzine.