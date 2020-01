Oliebedrijven in trek op Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenbeurzen lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De oplopende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. De olieprijzen schoten omhoog na de luchtaanval van de Verenigde Staten op het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Bij de aanval kwamen de Iraanse militair generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis om.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds een fractie lager en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,3 procent in. De oliebedrijven profiteerden van de hogere olieprijzen, die met zo’n 3 procent toenamen. De Chinese olieproducenten PetroChina en CNOOC dikten in Hongkong respectievelijk 2,8 en 1,9 procent aan.

In Tokio was de beurs gesloten vanwege een vakantieperiode. De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney ging met een winst van 0,6 procent het weekeinde in. De Australische oliebedrijven Santos en Beach Energy stegen 2,3 en 3,2 procent.