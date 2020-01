Kostbare tegenvaller voor bodemonderzoeker Fugro in arbitragezaak

De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro heeft een fikse tegenvaller voor de kiezen gekregen in een arbitragezaak rond het vroegtijdig terugsturen van een geavanceerd schip naar eigenaar Tasik Toba Subsea. Volgens een arbitragetribunaal in Singapore heeft die laatste partij daardoor nog recht op een betaling van 26,8 miljoen dollar.

Fugro gaf in maart vorig jaar een zogeheten DP3-vaartuig voor ondersteuning aan duikers terug aan Tasik. Deze Southern Star was evenwel voor een langere tijd gehuurd. Nu is door het tribunaal bepaald dat Fugro het vaartuig niet zomaar had mogen terugsturen naar Tasik.

De onderneming uit Leidschendam betreurt de uitspraak. Volgens een woordvoerster had Fugro het schip teruggestuurd omdat er technische problemen waren met het positioneringssysteem. Voor duikers is het heel belangrijk dat een schip goed stilligt in het water als ze duikwerkzaamheden verrichten.

Of het mogelijk is om de uitspraak aan te vechten, moet nog worden bekeken. “Het is onduidelijk of daar aanknopingspunten voor zijn”, stelt de zegsvrouw. Fugro heeft ook nog een aantal tegenvorderingen lopen tegen Tasik. Daarover heeft het tribunaal nog geen uitspraak gedaan.