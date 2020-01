Nieuwe cao voor medewerkers ProRail

Medewerkers van ProRail krijgen een nieuwe cao, met een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent. De leden van vakbond FNV keurden de nieuwe afspraken goed. De onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden liepen tien maanden. Een dreigende staking is met dit akkoord afgewend, aldus de grootste vakbond van Nederland.

De loonsverhoging komt erop neer dat elke medewerker in 2020 minstens 162 euro per maand vooruitgaat. Volgens FNV is dat “flink”. Ook wordt de vergoeding voor onregelmatig werken verhoogd en de regeling voor oudere werknemers om minder te werken verbeterd.

Onder de ProRail-cao vallen zo’n 4700 medewerkers. De nieuwe cao loopt van juli 2019 tot en met december 2020.