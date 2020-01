Philips pakt met verzekeraar poetsgedrag aan

Medisch technologiebedrijf Philips gaat samen met de Amerikaanse tandheelkundige verzekeraar Delta Dental of California het poetsgedrag van de verzekerden aanpakken. Die kunnen een slimme elektrische tandenborstel van Philips met een app krijgen van hun verzekeraar. Philips maakte de samenwerking bekend op de consumentenelektronicabeurs CES in Las Vegas.

Als onderdeel van de samenwerking krijgt Philips inzichten in de poetsgewoonten van de klanten van Delta Dental. Daarmee wil het bedrijf onderzoeken hoe coaching mensen kan helpen bij het verbeteren van hun poetsgedrag. Ook hebben klanten via de app toegang tot tandartsen om vragen te stellen over klachten. Doel van de proef is dat de gebruikers minder klachten krijgen, maar ook sneller geholpen worden als ze die toch hebben.

De proef kan al op de nodige interesse rekenen van andere verzekeraars, ook uit Europa, vertelt Roy Jakobs, hoofd van de tak van Philips voor persoonlijke gezondheid. “Verzekeraars zien dat poetsgedrag ook van invloed is op andere gezondheidsproblemen”, aldus Jakobs. Programma’s als dit moeten de zorg dan ook efficiĆ«nter en betaalbaarder maken.

Ook komt Philips met een nieuwe app voor jonge ouders, Baby+ genaamd. Daarin kunnen ouders de ontwikkeling van hun baby bijhouden, maar ook bijvoorbeeld een dagboek met foto’s maken en vragen stellen. De nieuwe app komt als opvolger van een succesvolle app voor zwangere vrouwen, Pregnancy+. Beide apps bieden Philips ook de mogelijkheid om hun babyproducten als flessen, spenen en flessenwarmers onder de aandacht te brengen.

Tenslotte introduceert Philips ook een nieuwe versie van zijn slaaphoofdband voor consumenten. Die moet mensen helpen beter te slapen. Voor de eerste versie was volgens Jakobs al “enorme interesse”. “Het is een nieuwe markt, waarbij klanten nog wel de nodige begeleiding nodig hebben.”