Ambassadeur Japan wil meer samenwerking van Libanon in zaak Ghosn

De Japanse ambassadeur in Libanon eist meer medewerking van de Libanese autoriteiten omtrent de mogelijke uitlevering van Carlos Ghosn. Dat heeft Takeshi Okubo in een onderhoud laten weten aan de Libanese president Michel Aoun.

Okubo zou al met maatregelen hebben gedreigd die de betrekkingen tussen de landen kunnen schaden, al liet hij in een verklaring weten grote moeite te doen om te zorgen dat de banden niet onder de zaak lijden.

Voormalig topman van Renault en Nissan Ghosn staat in Japan terecht wegens fraude bij Nissan. De gevallen automagnaat dook eind vorig jaar ineens in Beiroet op nadat hij uit Japan was gevlucht.

Libanon zegt dat het “de benodigde stappen” zal zetten, nu het een arrestatiebevel heeft ontvangen van de internationale opsporingsdienst Interpol. Die belofte deed de openbaar aanklager van het land. Wat die stappen inhouden, maakte hij niet duidelijk.