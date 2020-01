Doek valt voor kledingwinkelketen Didi

Modeconcern Didi is failliet. De keten met 81 winkels had maandag uitstel van betaling verkregen, maar een dag later is het doek al gevallen voor de verkoper van dameskleding.

Bij de winkelketen zijn 350 voltijdbanen. Het precieze aantal medewerkers wisten de curatoren niet.

De winkels blijven voorlopig open, terwijl gewerkt wordt aan een doorstart. Het is nog onduidelijk of de webwinkel, die al dicht was, weer open gaat. Daarover is nog geen beslissing genomen.

Het bestuur van Didi had uitstel van betaling aangevraagd in de hoop een koper te vinden voor de keten, maar de financiĆ«le situatie bleek slechter dan gedacht. Als reden voor de financiĆ«le problemen geven de curatoren “de grote concurrentie, onder meer van internet” aan.

Didi is niet de enige damesmodeketen die het moeilijk heeft. Eerder deze week maakte het Belgische modeconcern FNG bekend het merendeel van de winkels van Steps en alle winkels van Promiss te gaan sluiten.