‘Nieuwe hoofdkantoor ING dankt bestaan aan Van der Laan’

Het nieuwe hoofdkantoor van ING dankt zijn bestaan voor een belangrijk deel aan de in 2017 overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Dat vertelde ING-topman Ralph Hamers in een dankwoord bij de officiële opening van het gebouw in Amsterdam-Zuidoost.

Volgens de bankdirecteur vond Van der Laan het dicht bij de Arena gelegen oude hoofdkantoor, ook wel bekend als het Zandkasteel, maar lelijk en had hij ING gevraagd of ze dat niet konden herontwikkelen. Hieruit ontstond het idee om op een steenworp afstand een nieuw hoofdkantoor uit de grond te stampen.

Het nieuwe ‘Cedar’-gebouw, dat mede door een grote hoeveelheid glas en een omliggende tuin een lichte en open werkplek vormt, staat aan de Bijlmerdreef en kan zo’n 3000 medewerkers huisvesten. Hamers hoopt dat de komst van het pand de aanjager wordt van een nieuw innovatiedistrict voor meerdere bedrijven en organisaties.

Het oude Zandkasteel verdwijnt niet, maar krijgt een opknapbeurt. Daar komen onder meer appartementen in te zitten.