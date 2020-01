AEX lager na raketaanval Iran

De Amsterdamse aandelenbeurs deed woensdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen gingen omlaag. De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten namen weer toe door de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. De aanval is een vergeldingsactie voor de Amerikaanse raketaanval afgelopen week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 607,20 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 920,19 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,7 procent na een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 2,4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever verloor 1,5 procent na een adviesverlaging door HSBC. Chipmachinemaker ASML (plus 0,9 procent) kreeg een duwtje in de rug van beter dan verwachte resultaten van de Zuid-Koreaanse techreus Samsung en was de sterkste stijger. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de hogere olieprijzen en won 0,2 procent.

In de MidKap sloot vastgoedbedrijf Wereldhave de rij met een min van 2,2 procent. Verlichtingsbedrijf Signify ging aan kop met een plus van ruim 2 procent na een adviesverhoging door Bank of America. Op de lokale markt klom Avantium bijna 4 procent. Het chemiebedrijf heeft een intentieverklaring getekend met een consortium over de financiering van een nieuwe fabriek in Delfzijl. De financiering bedraagt 30 miljoen euro.

Het Britse supermarktconcern Sainsbury won een fractie in Londen na publicatie van de omzetcijfers over het afgelopen kwartaal. Renault klom 0,1 procent in Parijs. Topman Luca de Meo van Volkswagen-dochter Seat is opgestapt. De weg lijkt daarmee vrij voor de Italiaan om de overstap te maken naar de Franse automaker Renault, waar hij als favoriet wordt gezien om topman te worden.

De euro was 1,1134 dollar waard, tegen 1,1137 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 63,15 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 68,90 dollar per vat.