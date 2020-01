Postfusie zorgt voor ‘lastige puzzel’ bij PostNL

De aanstaande postfusie tussen PostNL en Sandd zorgt voor een lastige puzzel bij het postbedrijf als het gaat om het in elkaar schuiven van de werkroosters van personeel van beide bedrijven. Dat bevestigde PostNL na berichtgeving van de NOS dat duizenden werknemers van Sandd ervoor kiezen niet mee over te gaan. Zij kunnen zich onder meer niet vinden in de nieuwe werkroosters of werkwijze.

Volgens de NOS raakt het leeuwendeel van de Sandd-medewerkers zijn baan kwijt. Behalve om postbezorgers voor wie een baangarantie geldt, gaat het dan ook om medewerkers van het hoofdkantoor en postsorteerders. Verder valt ook personeel dat voor franchisenemers van Sandd werkt buiten de boot.

PostNL benadrukt dat circa 11.000 postbezorgers van Sandd een baan is beloofd. Die belofte geldt niet voor het ondersteunend personeel van Sandd. Dat zijn 1800 medewerkers, zoals chauffeurs, kantoormedewerkers en postsorteerders. Zij krijgen wel voorrang als ze solliciteren op een baan bij PostNL, maar veel werknemers hikken aan tegen de nieuwe woon-werkafstand.

PostNL wil nog niet zeggen hoeveel Sandd-bezorgers en ondersteunende medewerkers er ondertussen zijn aangenomen. Ook omdat er nog gesprekken lopen. Op 1 februari, als de fusie een feit is, verwacht PostNL meer informatie te kunnen geven. Bij het postbedrijf staan ook nog veel vacatures open.