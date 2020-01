AEX hoger na afnemende spanning VS-Iran

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. Beleggers waren opgelucht dat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt te zijn voorkomen. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde geen militaire actie te ondernemen tegen Iran en ook Teheran lijkt een stap terug te doen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de plus op 614,24 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 934,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,2 procent.

ABN AMRO ging aan kop in de AEX met een winst van 1,7 procent. Robert Swaak wordt de nieuwe topman van de bank. Hij volgt Kees van Dijkhuizen eind april op. Swaak is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde. Speciaalchemiebedrijf DSM stond onderaan met een verlies van 0,9 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse.