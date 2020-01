Autoverkopen in China voor tweede jaar op rij gedaald

De verkoop van auto’s in China is in 2019 voor het tweede jaar op rij gedaald. Een vertraging van de economische groei en de handelsoorlog met de Verenigde Staten zorgden ervoor dat minder Chinezen een nieuwe auto kochten.

In totaal werden in China 21 miljoen nieuwe auto’s verkocht, maakte de Chinese vereniging voor personenauto’s PCA bekend. Dat waren er 7,5 procent minder dan 2018. In dat jaar kromp ’s werelds grootste automarkt voor het eerst in twintig jaar.

Lange tijd was China de groeimarkt bij uitstek voor grote automakers, die miljarden euro’s staken om uit te breiden in het Aziatische land. Enkele buitenlandse concerns wijzigen nu hun koers. Zo verkoopt Peugeot-maker PSA zijn belang van 50 procent in een samenwerkingsverband dat auto’s van zijn merk DS maakt in de Volksrepubliek. Suzuki trok zich in 2018 al terug uit China.