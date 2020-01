Britse winkelverkopen voor het eerst gedaald sinds begin metingen

De Britse winkelverkopen zijn vorig jaar voor het eerst gedaald sinds de metingen zijn begonnen. Onzekerheid over de brexit speelde de verkopen parten, liet het British Retail Consortium (BRC) weten. De week van Black Friday was afgelopen jaar de belangrijkste voor winkeliers, eerder was dat altijd de week voor Kerst.

“Het Verenigd Koninkrijk heeft twee keer het risico op een no-dealbrexit gelopen afgelopen jaar”, legt topvrouw Helen Dickinson van het BRC uit. Door de verkiezingen trok die onzekerheid tot laat in december door. Bovendien werden consumenten volgens Dickinson niet alleen voorzichtiger, maar letten ze ook meer op hoe en waar artikelen geproduceerd zijn en of die milieuvriendelijk zijn.

De totale waarde van de door winkels verkochte goederen daalde in 2019 met 0,1 procent, becijferde het BRC. Zo’n daling was nooit eerder voorgekomen. In 2018 noteerde het BRC nog een stijging van de winkelverkopen met 1,2 procent.