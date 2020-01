Ondernemers willen hun nut voor samenleving bewijzen

Ondernemers willen aantonen hoe nuttig ze zijn voor de maatschappij. Behalve met belastingafdracht en banen, dragen bedrijven ook bij met investeringen in lokale initiatieven als een voetbalclub of een muziekschool, stelt belangenorganisatie MKB-Nederland. Ondernemers willen die maatschappelijke waarde jaarlijks door het Sociaal Cultuur Planbureau (SCP) laten onderzoeken.

De studie moet de politiek overtuigen van de maatschappelijke waarde van het mkb, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Dat kan volgens hem leiden tot andere afwegingen in beleid. “De overheid weet niet wat ondernemers uit zichzelf allemaal doen. Maar als je dat wel weet, dan kun je hen stimuleren en faciliteren, in plaats van regels en verplichtingen opleggen die op papier misschien werken, maar niet in de praktijk.”

De branchevereniging concludeert na eigen onderzoek dat zo’n 80 procent van de mkb’ers actief bijdraagt op het maatschappelijke vlak, zoals door het opleiden van personeel, hulp bieden bij schulden en het steunen van lokale organisaties.