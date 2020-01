Takeaway verslaat Prosus in strijd om Just Eat

De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com heeft de overnamestrijd om zijn Britse branchegenoot Just Eat gewonnen van techinvesteerder Prosus. De twee aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijven hadden allebei een bod neergelegd op Just Eat, maar de aandeelhouders van het Britse bedrijf kozen in meerderheid voor het voorstel van Takeaway.

Het bedrijf achter onder meer de populaire site Thuisbezorgd.nl wist ruim 80 procent van de aandelen Just Eat binnen te halen. Dat was ruim boven de acceptatiedrempel van 50 procent plus één aandeel, die nodig was om het bod te doen slagen.