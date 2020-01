Aantal faillissementen vorig jaar opgelopen

Het aantal faillissementen is vorig jaar opgelopen ten opzichte van 2018. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de eerste stijging op jaarbasis na 2013.

In 2019 werden er 3208 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks de stijging ligt het aantal faillissementen nog steeds op een relatief laag niveau, merkt het statistiekbureau op. Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met ruim 62 procent. Dit ging samen met de economische groei van de afgelopen jaren in Nederland.

Absoluut gezien was de stijging van het aantal faillissementen in de specialistische zakelijke dienstverlening, onder andere bij advies- en onderzoekbureaus, het sterkst. Ook in de handel, de sector verhuur en overige zakelijke diensten, de zorg en de sector verhuur en handel van onroerend goed lag het aantal faillissementen in 2019 hoger dan in 2018. In zeven van de 13 bedrijfstakken was het aantal faillissementen echter lager dan in 2018, aldus het CBS. Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.

Op provinciaal vlak werden in twee derde van de provincies vorig jaar meer bedrijven failliet verklaard dan in 2018. In de laatste maand van het jaar werden er 46 bedrijven minder failliet verklaard dan in november.