ABN AMRO zet spaarrente op nul, rijke spaarders moeten betalen

Spaarders krijgen bij ABN AMRO vanaf april geen rente meer over tegoeden op hun rekening. Klanten die meer dan 2,5 miljoen euro op de bank hebben staan, gaan dan zelfs 0,5 procent rente betalen. Dat maakte de bank maandag bekend. Daarmee is het de eerste grote bank die geen rente meer geeft aan spaarders.

ABN AMRO rekende tot nu toe een rente van 0,01 procent voor vrijwel alle spaarders. Dat rentetarief rekenen ING en Rabobank ook nog. Triodos Bank bracht de spaarrente wel eerder naar nul en ook vermogensbeheerder Evi van Lanschot gaf geen rente meer over niet belegde tegoeden.

ABN AMRO hanteert per april drie klassen om klanten in te delen. De eerste groep omvat spaarders met tegoeden tot 100.000 euro. Voor die groep beloofde de bank eerder al dat er nooit negatieve rente zal worden gerekend. De tweede groep bevat alle spaarders met tegoeden van tussen de 100.000 euro en 2,5 miljoen euro. Die groep krijgt ook geen rente meer.

De groep die meer dan 2,5 miljoen euro op de rekening heeft staan, gaat dus rente betalen over het tegoed. Volgens de bank ging het eind vorig jaar om ongeveer 5200 klanten, waarvan 3000 particulieren. Veel bedrijven en vermogende particulieren hadden volgens de ABN AMRO al maatwerkafspraken en daar was vaak al een negatieve rente in meegenomen.