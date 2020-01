AEX lager op overwegend rode beursdag Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwegend in het rood gesloten. Beleggers keken vooral vooruit naar de ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten later deze week. Ze zijn met name benieuwd naar de details van het handelsakkoord. Ook wachten ze de start van het cijferseizoen af dat deze week voorzichtig op gang komt.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 608,90 punten. De MidKap steeg een fractie tot 930,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen ging 0,4 procent omhoog.

Informatieleverancier RELX maakte bekend dat het analysebedrijf ID Analytics overneemt voor 375 miljoen dollar. Het aandeel steeg een fractie. Staalbedrijf ArcelorMittal was met een plus van 2 procent de grootste stijger in de AEX. Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,9 procent. De biotechnoloog heeft voldoende patiƫnten gevonden voor een belangrijke klinische studie.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 2 procent. Hekkensluiter was postbezorger PostNL met een min van 2,6 procent. Ook maaltijdbestelsite Takeaway verloor na een kritisch analistenrapport van BNP Exane Paribas. Het aandeel werd 1,7 procent minder waard.