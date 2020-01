Beurzen overwegend in de plus

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag overwegend kleine plussen zien. De beurshandel stond vooral in het teken van de langverwachte ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten, die later deze week zal plaatsvinden. Beleggers zijn met name benieuwd naar de details van het handelsakkoord.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 610,64 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 932,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van 1,1 procent. Galapagos won 0,7 procent. De biotechnoloog heeft voldoende patiƫnten gevonden voor een belangrijke klinische studie. Betaalbedrijf Adyen won 0,5 procent en bereikte de hoogste koers ooit. ABN AMRO sloot de rij met een min van 1,5 procent. Verzekeraar NN Group daalde 1,2 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse.

In de MidKap ging kabel- en telecombedrijf Altice Europe aan kop met een plus van 2,3 procent. Hekkensluiter was maaltijdbestelsite Takeaway met een min van 2,2 procent. Neways raakte 5 procent kwijt bij de kleinere bedrijven. De producent van elektronische componenten heeft zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat opnieuw verlaagd na tegenvallende prestaties in de tweede jaarhelft.

In Parijs leverde Renault ruim 3 procent in. De Japanse automaker Nissan onderzoekt volgens mediaberichten of een einde kan worden gemaakt aan de jarenlange samenwerking met zijn Franse partner. De slechte verhoudingen tussen de Japanners en de Fransen kwamen aan het licht in de nasleep van de val van automagnaat Carlos Ghosn.

Thyssenkrupp klom 2 procent in Frankfurt. Het Duitse industrieconcern overweegt volgens het tijdschrift Der Spiegel zijn staaltak met branchegenoot Salzgitter (plus 0,6 procent) te laten fuseren. Wirecard steeg 1,8 procent na een wisseling in de top van het Duitse betalingsbedrijf.

De euro was 1,1113 dollar waard tegen 1,1115 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 58,98 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 64,91 dollar per vat.