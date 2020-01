1000 miljard voor duurzame EU ‘pas het begin’

De 1000 miljard euro die de Europese Commissie de komende tien jaar duurzaam wil investeren in de overgang naar een klimaatneutrale EU in 2050 is “pas het begin”. Dat zei vicevoorzitter Frans Timmermans in het Europees Parlement in Straatsburg. Volgens Brussel is 1000 miljard niet genoeg om te zorgen dat de EU in 2050 netto geen CO2 meer uitstoot. Jaarlijks is daar volgens Timmermans 260 tot 300 miljard euro voor nodig.

Het parlement debatteerde over het prijskaartje van de in december gepresenteerde Green Deal. Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis moet grofweg de helft uit de EU-begroting komen en ruim 100 miljard euro door cofinanciering van de EU-landen van projecten. Ruwweg 350 miljard euro moet komen van particuliere investeringen.

Daarnaast wil de commissie dat de lidstaten 7,5 miljard euro extra storten om een transitiefonds op te zetten voor landen die disproportionele kosten moeten maken om een schone energie mogelijk maken. Het fonds moet met geld uit bestaande regionale fondsen en met behulp van gunstige leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) tot 100 miljard euro worden aangevuld.

Timmermans riep op het snel eens te worden over de meerjarenbegroting.