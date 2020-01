‘Boeing praat met banken over lening om MAX-crisis’

Vliegtuigmaker Boeing is naar verluidt in gesprek met verschillende banken over een lening. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het geld is nodig om de problemen met de 737 MAX-toestellen te bezweren, nu de productie van het gewraakte toestel is stilgelegd.

Volgens de bronnen leidt Citigroup de gesprekken over het te verschaffen krediet. Door de vele kosten die Boeing moet maken in de nasleep van twee rampen met de 737 MAX-toestellen staat de kredietwaardigheid van Boeing onder druk. Daardoor zou de toegang tot de kapitaalmarkten voor de vliegtuigmaker duurder kunnen worden. Verschillende kredietbeoordelaars oordeelden al negatiever over Boeing.

Sinds maart vorig jaar worden de 737 MAX-toestellen om veiligheidsredenen aan de grond gehouden, waarmee ook het aantal leveringen van de Amerikanen drastisch daalde. Dat voelt Boeing in de portemonnee. Daarnaast moet het concern luchtvaartondernemingen compenseren voor geleden schade. De problemen noopten Boeing al tot het afsluiten van een kredietfaciliteit van bijna 10 miljard dollar. Mogelijk mikt Boeing nu op een andere vorm van financiering.