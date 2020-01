Chinese techreus Huawei rekent op integriteit Britten

Huawei rekent op de integriteit van Britse beleidsmakers bij hun keuze over het al dan niet inzetten van apparatuur van de Chinese techreus bij het aan te leggen 5G-netwerk in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde het Chinese bedrijf na opmerkingen van de Verenigde Staten. Dat land vindt het “waanzin” om het gebruik van de technologie van Huawei mogelijk te maken.

De Britse premier Boris Johnson riep critici van Huawei dinsdag op om met alternatieven te komen voor de technologie. Hij voegde daar wel direct aan toe dat hij geen beslissing zal nemen die de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk of de samenwerking met partners op het gebied van inlichtingen in gevaar brengen. Huawei wordt door de VS onder meer beschuldigd van spionagepraktijken.

Deze maand wordt een beslissing verwacht over de vraag of Huawei bepaalde “niet-kernonderdelen” voor het Britse netwerk mag leveren. Huawei is ervan overtuigd dat de Britse regering een besluit op basis van bewijzen zal nemen in plaats van op basis van aantijgingen.