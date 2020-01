‘Groei transport lijdt onder stilvallende bouw’

De groei in de transportsector valt komend jaar een stuk lager uit dan in 2019. Dat komt vooral doordat de bouwsector vertraagt als gevolg van de stikstof- en PFAS-regels, verwacht het Economisch Bureau van ING. De vraag naar pakketvervoer blijft toenemen, dat gaat hand in hand met de groei van webwinkels.

De totale transport- en logistieksector groeit dit jaar qua volume met 1 procent, een halvering van de groei van vorig jaar. Qua omzet gaat de sector er 2,5 procent op vooruit.

Postbedrijven en koeriers doen het dankzij de bezorging voor webwinkels het best dit jaar met een plus van 2,5 procent. Wegtransport en watertransport, die het meest te lijden hebben van de vertraging in de bouw, zien het vervoerde volume maar met 0,5 procent groeien, verwachten de economen van ING. De scheepvaart heeft daarnaast ook last van de moeizaam draaiende industrie en zwakke internationale handel.

Vervoer door de lucht groeit, inclusief het vervoer van passagiers, dit jaar met 1 procent. Dat zou veel hoger kunnen zijn, maar het beperkte aantal vliegbewegingen staat verdere groei van de luchtvaartsector in de weg, aldus ING.