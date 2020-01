Grootste vermogensbeheerder ter wereld maakt klimaatdraai

De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, heeft klimaattransitie centraal gesteld in zijn beleggingsstrategie. De beleggingsreus zal voortaan vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten afstoten en mijden in toekomstige investeringen. Ook zet BlackRock ondernemingen onder druk om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, meldde topman Larry Fink in een jaarlijkse brief aan directeuren van grote bedrijven.

“Het bewustzijn verandert snel en ik geloof dat wij op het punt staan van een diepgaande hervorming van het financiĆ«le systeem”, schreef Fink. Zo moet de looptijd van een gemiddelde hypotheek veel korter worden, aldus Fink. Hij vindt dat de klimaateffecten op de waarde van de woning niet te voorspellen zijn over een periode van dertig jaar. Ook zijn er nog geen verzekeringenmogelijkheden tegen overstromingen of natuurbranden.

Naast een flinke vinger in de pap bij veel bedrijven, heeft BlackRock met zijn beheerd vermogen van bijna 7 biljoen dollar een voorbeeldfunctie bij andere beleggers. Kleinere investeerders kunnen in navolging van de Amerikaanse investeerder ook met een klimaatbewuste strategie komen.

BlackRock kreeg de afgelopen tijd veel kritiek voor het tekortschieten op het vlak van klimaat. Volgens de Britse hedgefondsmanager Christopher Hohn praat BlackRock veel over zijn groene doelen maar eist het van bedrijven niet eens om hun klimaatprestaties te melden. Ook ontving Fink meerdere brieven van Amerikaanse Congresleden die hem vroegen om meer voor het klimaat te doen.