Horeca leunt steeds meer op zzp’er en uitzendkracht

Zzp’ers en uitzendkrachten doen steeds meer werk in de horeca. De werkgelegenheid in de branche groeide sinds 2013 volledig dankzij de toestroom van die flexibele krachten. Dat meldden Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op vakbeurs Horecava.

Het percentage van de mensen in de horeca dat in loondienst werkte, slonk tot 58 procent in 2019. In 2013 was dat nog 65 procent. Vooral bij hotels hadden medewerkers minder vaak een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Volgens voorzitter Robèr Willemsen van de KHN “blijft flexibiliteit in de horeca noodzakelijk”. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert daar niets aan, zei de voorman. De WAB regelt onder meer dat oproepkrachten meer zekerheid krijgen.

Ondertussen blijft de vraag in de sector naar meer personeel hoog. De verwachting is dat hotels, restaurants en cafés in 2025 tot 559.000 mensen nodig hebben. Dat is ruim 9000 meer dan afgelopen jaar werd voorspeld door de brancheorganisaties. Het aantal mensen dat werkzaam is in de horeca groeide van 371.000 in 2013 naar 466.000 vorig jaar.