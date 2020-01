‘Nederland in Europese middenmoot gelijkheid tussen man en vrouw’

Het Nederlandse bedrijfsleven zit in de Europese middenmoot voor wat betreft vrouwen in de top. Dat stelt de Europese organisatie European Women on Boards die keek naar de bedrijven die opgenomen zijn in de Stoxx Europe 600 Index. Gemiddeld hebben de 24 Nederlandse bedrijven in die beursindex 27 procent vrouwen in de top.

Van de zeventien landen met bedrijven in de Stoxx Europe 600 scoort Noorwegen het best. Daar is 35 procent van de topbestuurders vrouw. Na de Noren komen de Fransen goed uit de bus. Frankrijk levert met modeconcern Kering ook het best presterende bedrijf. Daar is meer dan de helft van de topbestuurders vrouw. Luxemburg scoort het slechtst met dertien procent vrouwen in de top van bedrijven.

Van de bekeken Nederlandse bedrijven zijn ongeveer een derde van de commissarissen vrouwen, maar geen enkel bedrijf heeft een vrouwelijke president-commissaris. Bij de bestuurders is het percentage vrouwen 17 procent, terwijl maar 8 procent van de financieel directeurs vrouw is en maar 4 procent van de bedrijven een topvrouw heeft.

Dataleverancier Wolters Kluwer, waar Nancy McKinstry aan het roer staat, doet het van de Nederlandse bedrijven het best met 40 procent vrouwen in topfuncties. Betalingsbedrijf Adyen scoort het slechtst met 9 procent vrouwen in de top van het bedrijf. Die onderneming kondigde wel al aan op zoek te gaan naar een vrouwelijke commissaris.