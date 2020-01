Nikkei lager na afwachtende sessie

De Japanse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten. Beleggers waren in afwachting van de ondertekening van de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China, die later op de dag zou moeten plaatsvinden. Marktpartijen zijn vooral benieuwd naar de details van het akkoord. Berichten dat Washington niet van plan zou zijn om eerder opgelegde importtarieven op Chinese goederen terug te draaien zorgden daarbij voor terughoudendheid.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de min op 23.916,58 punten. De aandelen van technologieconcern Sony en techinvesteerder SoftBank werden van de hand gedaan na de recente sterke opmars van beide bedrijven en verloren respectievelijk 1,9 en 1,4 procent. Square Enix Holdings zakte 4,4 procent na uitstel van de lancering van een nieuw computerspel van het bedrijf. Entertainmentbedrijf Toho verloor 5,7 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.

De Chinese beurzen gingen eveneens omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai leverde tussentijds 0,6 procent in en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 0,7 procent kwijt. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent. In Sydney hield de Australische All Ordinaries-index het hoofd boven water en sloot 0,5 procent hoger.