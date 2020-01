Recordaantal passagiers voor luchthaven Frankfurt

De luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland, heeft in 2019 voor het eerst meer dan 70 miljoen passagiers verwerkt. In totaal bedroeg het aantal reizigers ruim 70,5 miljoen, een stijging met 1,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat maakte luchthavenexploitant Fraport bekend.

In de afgelopen drie jaar zag Frankfurt het aantal passagiers met bijna 10 miljoen toenemen, verklaarde topman Stefan Schulte. Het aantal vliegbewegingen op de luchthaven, dus starts en landingen, was vorig jaar bijna 514.000, een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder. De hoeveelheid verwerkte vracht daalde door de afzwakkende wereldeconomie, aldus Fraport, dat ook uitbater is van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld.

Frankfurt behoort samen met Heathrow in Londen, Charles de Gaulle in Parijs en Schiphol tot de grootste luchthavens van West-Europa. Heathrow verwerkte vorig jaar 80,9 miljoen passagiers, Charles de Gaulle was goed voor 76,2 miljoen reizigers en bij Schiphol ging het om 71,7 miljoen passagiers.