Amerikaanse Senaat akkoord met handelsdeal Mexico en Canada

De Amerikaanse Senaat heeft in ruime meerderheid ingestemd met een nieuw handelsverdrag met Canada en Mexico. Daarmee hoeft de opvolger van het NAFTA-verdrag alleen nog door president Donald Trump te worden ondertekend om in werking te treden.

Het akkoord, USMCA geheten, werd vorig jaar december voor de tweede keer ondertekend door de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat deden de drie landen eerder ook al, maar het lukte Trump vervolgens niet de overeenkomst door het Huis van Afgevaardigden te loodsen. Eind vorig jaar was daar wel een meerderheid voor de overeenkomst.

Het USMCA-akkoord is de opvolger van vrijhandelsakkoord NAFTA uit 1994. Dat werd door Trump opgezegd omdat hij meende dat het veel Amerikaanse banen had gekost. Het nieuwe verdrag bevat strengere regels rond arbeid. Daarmee moet het voordeel dat Mexico heeft van lage lonen enigszins worden gecompenseerd. De handelsstromen tussen de VS, Canada en Mexico hebben een jaarlijkse waarde van circa 1,2 biljoen dollar.