Microsoft mikt op klimaatneutraliteit in 2030

Softwaregigant Microsoft wil in 2030 meer CO2 uit de atmosfeer halen dan hij uitstoot. Twintig jaar later wil het bedrijf evenveel van het broeikasgas uit het milieu hebben gehaald als het sinds zijn oprichting in 1975 heeft uitgestoten. Dat maakte topman Satya Nadella bekend.

Om de doelstellingen te halen, wil het concern in 2030 de eigen directe uitstoot van broeikasgassen met meer dan de helft hebben verlaagd. Emissies die voortkomen uit het energieverbruik van het bedrijf moeten dan tot bijna nul zijn teruggebracht. Ook het doel om in 2050 alle vervuiling uit het verleden te hebben gecompenseerd, slaat op directe emissies en uitstoot door elektriciteitsverbruik.

Microsoft, naar beurswaarde gemeten een van ’s werelds waardevolste bedrijven, steekt daarnaast 1 miljard dollar in een innovatiefonds. Dat moet de ontwikkeling van technologie├źn voor het verminderen en opslaan van CO2 versnellen. Ook wil het bedrijf leveranciers en klanten helpen met technologische middelen om de eigen uitstoot te verminderen.