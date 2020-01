‘Recordjaar voor vastgoedinvesteringen in Nederland’

Beleggers hebben afgelopen jaar opnieuw een recordbedrag in Nederlands vastgoed gestoken. De investeringen gingen licht omhoog naar 20,8 miljard euro. Woningen en zorgvastgoed zijn als investeringsobjecten populairder dan ooit, stelt CBRE, een advies- en beleggingsbureau dat is gespecialiseerd in commercieel vastgoed.

Volgens de onderzoekers werd vorig jaar voor het eerst meer dan 1 miljard euro in Nederlands zorgvastgoed gestoken. In deze categorie steeg het beleggingsvolume met een kwart ten opzichte van 2018. De belangstelling van beleggers zou onder meer zijn gewekt door het tekort aan seniorenwoningen en de vergrijzing. Vooral verpleeghuizen en zorgwoningen deden het goed bij beleggers.

CBRE waarschuwt in de analyse ook dat de groei van steden problemen met zich meebrengt. De betaalbaarheid van woon- en bedrijfsruimte, de gezonde leefomgeving en de bereikbaarheid van steden staan onder druk. Behalve door de stijgende inwonersaantallen en werkgelegenheid in de steden, worden de knelpunten ook veroorzaakt door achterblijvende investeringen in infrastructuur en mobiliteit. Volgens het adviesbureau kunnen die problemen het best snel worden aangepakt nu kapitaal in overvloed beschikbaar is.