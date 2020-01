Beurzen hoger na Chinese cijfers

De Europese beurzen wonnen vrijdag terrein. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende recordreeks op Wall Street en meevallende macro-economische cijfers uit China. Op het Damrak kwam Beter Bed met een handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 615,45 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 940,09 punten. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 1 procent vooruit.

De Chinese economie groeide in 2019 met 6,1 procent. Dat was de traagste groei in bijna drie decennia. Ondanks de impact van de handelsoorlog met de Verenigde Staten lag de groei in lijn met de verwachtingen. Ook namen de winkelverkopen en de industriële productie in China in de laatste maand van het jaar sterker dan verwacht toe.

Staalconcern ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van 1,5 procent. Techinvesteerder Prosus klom 0,8 procent dankzij een positief analistenrapport van Goldman Sachs. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 0,5 procent) voerde de schaarse dalers aan.

ASML won 0,6 procent. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland bevestigde in Het Financieele Dagblad dat Amerika niet wil dat de geavanceerde chipmachines van ASML aan China worden geleverd. Volgens minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag maakt het kabinet echter zijn eigen afweging over de kwestie.

Op de lokale markt zakte Beter Bed 2,9 procent. De beddenverkoper zag de omzet in het vierde kwartaal met 5,1 procent stijgen, exclusief het verkochte Duitse onderdeel Matratzen Concord. Analisten van KBC Securities spraken van een licht teleurstellende omzet en verlaagden het advies voor het aandeel.

In Parijs ging Casino 7,5 procent onderuit. Het supermarktconcern is negatiever geworden over de resultaten op de Franse thuismarkt door de aanhoudende protesten over de pensioenhervormingen. Richemont won 5,1 procent in Zürich. Het Zwitserse luxeconcern zag de kwartaalomzet stijgen ondanks de protesten in Hongkong.

De euro was 1,1120 dollar waard tegen 1,1131 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 58,90 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 65,12 dollar per vat.