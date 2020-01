Chinezen kopen bedrijf achter Cheaptickets en Vliegwinkel

Onlinereisbureau Travix, bekend van Cheaptickets en Vliegwinkel, wordt overgenomen door het Chinese Trip.com. Dat heeft directeur John Mangelaars laten weten aan BNR Nieuwsradio. Hij noemde daarbij geen overnamesom.

Trip.com koopt de activiteiten van reisconcern BCD, eigendom van miljardair John Fentener van Vlissingen. De deal was al voor de kerst getekend, maar Travix koos ervoor het nieuws niet meteen naar buiten te brengen.

“Na een oriĆ«ntatie van zo’n twee jaar hebben we ons aangesloten bij Trip.com. We lopen nu door de goedkeuringen heen van de verschillende overheden”, aldus Mangelaars, die denkt dat de overname later dit jaar kan worden afgerond.

Travix is voor Trip.com belangrijk voor de internationale expansie. “Wij zijn een stepping stone in de westerse wereld en Amsterdam is een hele goede plek om internationaal vanuit te opereren.” Volgens Mangelaars heeft Trip.com ook veel te bieden aan Travix. De Chinezen zijn erg bedreven in de technologie achter travelapps. Ook Skyscanner hoort bij Trip.com.