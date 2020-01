Disney schrapt het woord Fox uit 20th Century Fox

Disney haalt het woord Fox uit 20th Century Fox. Daarmee schrapt de entertainmentreus een naam die nauw verbonden is met de vroegere eigenaar van de filmstudio, mediamagnaat Rupert Murdoch.

Films zullen voortaan worden uitgebracht onder de naam 20th Century Studios en de Fox Searchlight ‘arthouse’-divisie wordt Searchlight Pictures. Onder meer de films Downhill, met acteurs Julia Louis-Dreyfus en Will Ferrell, en Call of the Wild met Harrison Ford verschijnen binnenkort al met de nieuwe naam in de aftiteling.

Met de ingreep doet de filmstudio als het ware een stapje terug in de tijd. De naam 20th Century Fox kwam jaren geleden in gebruik als gevolg van de fusie van Twentieth Century Pictures en Fox Film in 1935. Een paar jaar terug besloot Disney de studio in te lijven. Met de deal was circa 71 miljard dollar gemoeid. Hierdoor kwamen bekende filmreeksen als Avatar en X-Men in handen van Disney.

De naam Fox verdwijnt overigens niet uit het Amerikaanse medialandschap. Fox Corp, een afzonderlijk bedrijf dat nog steeds wordt beheerd door de Murdoch-familie, blijft onder meer het Fox News Channel exploiteren.