‘Luchthaven Hongkong voorbijgestreefd door Guangzhou en Shanghai’

De luchthaven van Hongkong is in passagiersaantallen voorbijgestreefd door rivaliserende vliegvelden in Guangzhou en Shanghai. Door de aanhoudende onrust in de stadstaat liet het totaal aan reizigers via Hongkong International Airport vorig jaar de sterkste daling zien in jaren, meldt de krant South China Morning Post.

Alles bij elkaar kreeg de luchthaven 71,5 miljoen reizigers over de vloer. Dat waren er 3,2 miljoen minder dan in 2018. Baiyuan Airport in het nabijgelegen Guangzhou eindigde op 73,3 miljoen passagiers en luchthaven Shanghai Pudong verwerkte 76,1 miljoen mensen. Ter vergelijking: Schiphol zag vorig jaar 71,7 miljoen reizigers voorbijkomen en China’s drukste vliegveld in de hoofdstad Peking werd door meer dan 100 miljoen reizigers aangedaan.

Hongkong is al maandenlang het toneel van hevige protesten die vaak uitlopen op rellen. Veel inwoners gaan de straat op om te protesteren tegen de toenemende invloed van China. Hierdoor blijven toeristen weg en zijn de verkopen van winkels flink afgenomen. Dat laatste is een flinke klap voor Hongkong dat eerder bekendstond als een Mekka voor shoppers.