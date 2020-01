Baggeraar Van Oord: wij hielden ons aan regels in Angola

Baggerbedrijf Van Oord zegt zich aan de Nederlandse en Angolese regels te hebben gehouden bij een omstreden project in Angola. Volgens de Nederlandse baggeraar kwam uit verschillende onderzoeken niets naar voren waardoor niet aan het project meegewerkt zou kunnen worden. Het gaat om de aanleg van nieuw land van ongeveer 400 hectare voor de uitbreiding van hoofdstad Luanda.

Eerder meldden Het Financieele Dagblad en Trouw dat het bedrijf blind was voor corruptiesignalen bij de bouwklus voor de kust van Luanda. Van Oord zou bijna 200 miljoen dollar hebben overgemaakt naar zijn Angolese samenwerkingspartner Urbinveste. Dat bedrijf is in handen van Isabel dos Santos, de in opspraak geraakte dochter van de oud-president van Angola.

Van Oord stelde dat de geldstromen een vooruitbetaling betroffen maar noemde geen concrete uitbetaalde bedragen. Een deel van het overgemaakte geld, ging naar een buitenlandse rekening zodat Urbinveste zijn buitenlandse leveranciers kon betalen. De totale waarde van het contract bedraagt 615 miljoen dollar.

Daarnaast zijn bij het project waarschijnlijk mensenrechten geschonden. Van Oord wijst op de gedwongen uitzettingen die in het gebied hebben plaatsgevonden. Dat gebeurde volgens het bedrijf voordat Van Oord met het bouwproject begon.