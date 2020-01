Moody’s negatiever over Hongkong

Kredietbeoordelaar Moody’s is negatiever over Hongkong. Dat komt vooral door de “trage en inefficiënte reactie” van de regering op de aanhoudende protesten in de stadstaat. Het weifelende optreden van de regering van Hongkong zorgt onder meer voor twijfels over de daadkracht van het bestuur en van instellingen.

Hongkong gaat al maanden gebukt onder protesten. De vrees bestaat dat Peking meer zeggenschap krijgt over het autonome gebied. Volgens Moody’s kan Hongkong buigen op een sterk fiscaal systeem en een consistente macro-economische stabiliteit. Deze blijven volgens Moody’s in stand, ook nu er meer onzekerheid is over de politieke en sociale ontwikkelingen in combinatie met een zwakkere groei en mogelijk krimp van de economie.

De rating van Hongkong ging naar Aa3 van Aa2. De outlook werd daarbij op stabiel gezet, waar eerder sprake was van een negatief vooruitzicht.