Centrale banken onderzoeken eigen cryptomunt

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat samen met een aantal andere centrale banken de mogelijkheid bestuderen om eigen cryptomunten op te zetten. Ze hebben daarvoor een onderzoeksteam in het leven geroepen.

De ECB werkt voor het initiatief samen met de Bank of England, de Zweedse Riksbank, de Zwitserse nationale bank SNB, de Bank of Canada en de Bank of Japan. Ook de Bank for International Settlements (BIS), dat ook wel wordt beschreven als de centrale bank voor centrale banken, doet mee aan het initiatief. Grote afwezigen zijn de People’s Bank of China dat al aan een eigen cryptomunt werkt en de Amerikaanse Federal Reserve. Die laatste houdt zich tot nu toe verre van digitale munten.

De onderzoeksgroep gaat kijken in wat voor situaties cryptomunten een voordeel opleveren. Bovendien wordt onderzocht welke functionele en technische ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden en hoe de verschillende digitale munteenheden onderling kunnen samenwerken. De betrokken banken willen ook kennis over opkomende technologieƫn delen. Het onderzoeksteam coƶrdineert zijn werk met toezichthouders.