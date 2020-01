ASML bij dalers in AEX, Adyen verlengt winstreeks

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Betalingsbedrijf Adyen was daarbij de sterkste stijger en zette daarmee zijn winstreeks voort. Verder ging veel aandacht uit naar chipmachinemaker ASML die met een handelsupdate kwam en ongevraagd een rol heeft in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Het gaat daarbij om het al dan niet leveren van machines die zijn uitgerust met hypermoderne EUV-technologie. De Europese beurzen sloten ook lager.

De AEX-index sloot de sessie 0,1 procent lager op 611,56 punten. De MidKap daalde 0,1 procent, tot 942,22 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Prosus verloor 2,7 procent tot 68,97 euro. Het Zuid-Afrikaanse media- en technologiebedrijf Naspers heeft 22 miljoen aandelen in de techinvesteerder verkocht voor 67,50 euro per aandeel. Adyen eindigde met een plus van 2,3 procent, geholpen door een adviesverhoging. De onderneming sloot voor de tiende sessie op rij in de plus.

ASML zakte 0,4 procent ondanks dat de chipmachinefabrikant zijn resultaten afgelopen jaar stevig wist op te krikken en winstgroei voorziet. De onderneming kondigde tevens aan de komende jaren tot 6 miljard euro aan eigen aandelen te willen inkopen. Volgens topman Peter Wennink maakt het voor het grote plaatje bij ASML het niet uit of de chipmachinefabrikant EUV-apparatuur mag leveren aan China.

Alfen klom bijna 7 procent bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5. De laadpalenfabrikant gaat een mini-elektriciteitsnetwerk leveren voor een biomassacentrale in Estland.

In Frankfurt verloor Daimler 2,1 procent. Het moederconcern van Mercedes-Benz is nog meer geld kwijt aan het dieselschandaal en dat zal volgens de automaker negatief doorwerken op de resultaten over 2019. Alstom won 1,9 procent in Parijs. Volgens bronnen praat de Canadese vliegtuig- en treinenbouwer Bombardier met het Franse Alstom over een fusie van de treintakken van de twee bedrijven.

De euro was 1,1086 dollar waard tegen 1,1094 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 56,97 dollar. Brentolie zakte 2 procent in prijs tot 63,29 dollar per vat.