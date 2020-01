Belastingvoordeel stuwt resultaat Citrix Systems

Softwareconcern Citrix Systems heeft de laatste drie maanden van 2019 meer winst gemaakt. De onderneming, die onder vuur ligt vanwege een mogelijk datalek, profiteerde onder meer van een belastingvoordeel.

Citrix sloot het slotkwartaal van vorig jaar af met een winst van 207,1 miljoen dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging van het resultaat met 25 procent. De onderneming genoot een belastingvoordeel van 31,2 miljoen dollar, waar het voordeel een jaar eerder beperkt bleef tot 21,9 miljoen dollar.

De omzet van het softwarebedrijf nam met 1 procent toe tot 809,8 miljoen dollar. Daarmee wist de onderneming de verwachtingen van de marktkenners te overtreffen. De operationele kosten stegen met 4 procent.

In december ontdekte Citrix dat er een groot gat in de beveiliging zat. Door het gat zouden kwaadwillenden bij gevoelige gegevens kunnen komen. Vele tientallen organisaties hebben de afgelopen dagen uit voorzorg hun Citrix-netwerk uitgeschakeld. De onderneming repte in de handelsupdate met geen woord over het gebeuren. Ook tijdens een conference call met analisten kwam de zaak niet aan bod.