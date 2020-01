Boeing verwacht voor de zomer herstart productie 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing verwacht de productie van de gewraakte 737 MAX voor de zomer weer te hervatten. Volgens de nieuwbakken Boeing-baas Dave Calhoun is dat ruim voordat de toestellen weer worden vrijgegeven voor gebruik. De vliegtuigmaker verwacht die goedkeuring door luchtvaartautoriteiten medio dit jaar.

Boeing legde de productie van de 737 MAX onlangs stil. Het toestel wordt sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden nadat binnen korte tijd twee crashes met het toestel gebeurden. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesiƫ en Ethiopiƫ, waren vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte.

Boeing moet van de luchtvaartautoriteiten eerst alle technische mankementen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen. De kosten in verband met de kwestie lopen inmiddels in de miljarden dollars.