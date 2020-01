‘ByteDance zoekt nieuwe baas voor TikTok’

Het Chinese softwarebedrijf ByteDance is naar verluidt op zoek naar een nieuwe baas voor zijn TikTok-divisie, het onderdeel dat ook achter de populaire videodeelapp zit. De app TikTok wordt door Amerikaanse politici als potentiële bedreiging voor de staatsveiligheid gezien.

Volgens bronnen heeft ByteDance al met verschillende kandidaten gesproken. De baas van TikTok gaat werken vanuit de Verenigde Staten, mogelijk ook om spanningen weg te nemen. Daarbij zal hij of zij mogelijk ook zeggenschap krijgen over niet-technische functies zoals het werven van adverteerders.

TikTok is met name onder jongeren zeer populair en wordt kritisch gevolgd in de Verenigde Staten. Vorig jaar schikte ByteDance voor het hoogste bedrag ooit (5,7 miljoen dollar) met marktwaakhond FTC voor het ongevraagd verzamelen van kinderdata.

De huidige TikTok-baas Alex Zhu zou vanuit China de leiding krijgen over productie en ontwikkeling van de divisie. TikTok heeft wereldwijd meer dan een miljard gebruikers. Het heeft van ByteDance de waardevolste start-up ter wereld gemaakt en een geduchte concurrent voor bijvoorbeeld Facebook.