Chipconcern Intel sluit jaar af met records

Chipmaker Intel profiteert van een toenemende vraag naar chips voor datacenters. Mede daardoor heeft het Amerikaanse concern wat betreft verkopen zijn sterkste jaar ooit achter de rug. En voor 2020 zijn de verwachtingen wederom hooggespannen.

Alles bij elkaar kwamen de opbrengsten in 2019 uit op 72 miljard dollar, wat neerkomt op een toename van 2 procent vergeleken met een jaar eerder. Intel kende tevens zijn beste slotkwartaal ooit. In de drie maanden tot en met december steeg de omzet op jaarbasis met 8 procent tot 20,2 miljard dollar, terwijl de winst met 33 procent aandikte tot 6,9 miljard dollar. De jaarwinst zakte wel licht, tot 21 miljard dollar.

Volgens topman Bob Swan is Intel er onder meer in geslaagd om marktaandeel te winnen. Hij benadrukte verder dat het bedrijf de eigen omzet- en winstverwachtingen heeft overtroffen. Intel rekent in het nieuwe boekjaar op ongeveer 73,5 miljard dollar aan omzet, bij een operationele marge van 31 procent.

De resultaten van Intel lijken in de smaak te vallen bij beleggers. In de zogeheten nabeurshandel in New York schoot de koers van het aandeel flink omhoog.