‘Positief dat uitzendwerk voorkeur heeft als flexcontract’

Het is positief dat de commissie-Borstlap uitzendwerk de voorkeur geeft, vergeleken met andere vormen van flexwerk. Dat zegt de branchevereniging voor uitzendondernemingen ABU. De organisatie is wel kritisch over de concrete aanbevelingen rondom uitzendwerk, die in tegenstelling tot de rest van het rapport “vergaand en gedetailleerd” zijn.

“De uitwerking van de adviezen doen geen recht aan de belangrijke functie van uitzendwerk bij het aan het werk helpen én houden van mensen, het bieden van goed georganiseerde wendbaarheid voor bedrijven en aan de rol van uitzenders als werkgever”, schrijft ABU.

In grote lijnen is ABU het met de commissie eens dat er voor alle werkenden een gelijk speelveld komt als het gaat om arbeidsongeschiktheid en pensioen. De commissie stelt onder meer voor dat alle werkenden, ook zelfstandigen, worden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.