Beurzen schudden virusvrees af

De Europese beurzen veerden vrijdag stevig op. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in de maatregelen van China om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde tevens dat het nog te vroeg is om de uitbraak van het virus uit te roepen tot internationale noodsituatie. Meevallende industriecijfers van de eurozone zorgden eveneens voor optimisme.

De AEX-index op Beursplein 5 dikte rond het middaguur 1,7 procent aan tot 615,79 punten. De hoofdindex bleef daarmee vrijwel vlak op weekbasis. De MidKap won 0,8 procent tot 939,34 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1,6 procent.

Alle 25 AEX-fondsen stonden in het groen. Sterkste stijger was speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 2,4 procent. Chipmachinemaker ASML klom 1,8 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse chipreus Intel. Ook andere chipbedrijven zaten in de lift. In Amsterdam steeg Besi 1,5 procent. STMicroelectronics klom 1,1 procent in Parijs en in Frankfurt won Infineon 1,4 procent.

Bodemonderzoeker Fugro was koploper in de MidKap met een plus van 2,8 procent. Takeaway (min 1,9 procent) stond onderaan. De megafusie met het Britse Just Eat loopt volgens de maaltijdbezorger een week vertraging op vanwege een onderzoek van de Britse concurrentiewaakhond CMA. Eerder verklaarde de toezichthouder nog dat een onderzoek niet nodig was.

In Frankfurt won Bayer 3,2 procent. Het Duitse chemieconcern is naar verluidt in onderhandeling om tienduizenden claims over de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup te schikken voor zo’n 10 miljard dollar.

De maker van netwerkapparatuur Ericsson daalde 5,6 procent in Stockholm na tegenvallende kwartaalcijfers. In Parijs vielen de omzetcijfers van supermarktconcern Carrefour (plus 4,7 procent) in de smaak. Drankenproducent Rémy Cointreau bleef afgelopen kwartaal last houden van de protesten in Hongkong en zakte 8,6 procent.

De euro was 1,1036 dollar waard tegen 1,1041 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 55,28 dollar. Brentolie werd eveneens 0,6 procent goedkoper, op 61,69 dollar per vat.