‘Coronavirus mogelijk grote klap voor Chinese economie’

De verspreiding van het coronavirus in China en beperkende maatregelen van de overheid kunnen de economie van het land hard raken. De uitgaven door huishoudens worden waarschijnlijk het sterkst beïnvloed door ontwikkelingen rond het virus. Die bestedingen zijn juist een van de belangrijkste aanjagers van de Chinese economische groei, schrijft kredietbeoordelaar S&P Global.

Het ratingbureau noemt het nog te vroeg om economische gevolgen van het virus te kwantificeren. Wel zijn de onderdelen aan te wijzen die de hardste klappen zullen krijgen als de verspreiding van de infectie groot wordt. Consumenten zullen uit angst voor de longaandoening waarschijnlijk minder uitgeven, vooral aan activiteiten buitenshuis. Sectoren als de reisbranche en horeca voelen dat, terwijl die rond Chinees Nieuwjaar juist een piekperiode kennen.

Om een idee te geven van de mogelijke gevolgen van het coronavirus, onderstreept S&P dat van de Chinese economische groei van 6,1 procent in 2019 zo’n 3,5 procentpunt op het conto van consumenten kwam. In een zeer grove berekening stelt het kredietbureau dat als uitgaven van consumenten aan bijvoorbeeld restaurants of vakantie met 10 procent dalen, de economische groei 1,2 procentpunt lager zal zijn.

Virusvrees kan ook de industrie raken als reisbeperkingen de aanlevering van materiaal verstoren. Daarnaast kan onzekerheid de investeringen drukken, aldus S&P. Enige compensatie komt van hogere overheidsuitgaven voor bijvoorbeeld medisch personeel en nooddiensten.